Milano: Mascaretti (Fd'I), Comune azzeri Tari alle attività per i periodi di chiusura dovuti a pandemia

- "In vista dei trasferimenti statali e dell'ingente avanzo di bilancio del Comune di Milano di 548 milioni di euro, tra sconti e contributi occorre dare un segnale serio a commercianti, ristoratori, artigiani e partite iva, azzerando e restituendo la Tari alle attività per i periodi di chiusura legati alle disposizioni covid nel periodo 2020-2021". Lo chiede Andrea Mascaretti, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino. "Un provvedimento assolutamente urgente e necessario, oltreché di semplice buon senso - prosegue Mascaretti - per aiutare negozi, bar, ristoranti e tutte le attività economiche che hanno visto ridursi notevolmente il proprio fatturato, di ulteriori costi fissi, che ormai sono diventati per la maggior parte di loro insostenibili". "La situazione per molte categorie economiche è diventata drammatica. Dopo più di un anno di chiusure, di scarsi ristori, e con ancora molte incertezze sulle riaperture e sul futuro delle proprie attività è giunto il momento che anche l'Amministrazione Comunale di Milano faccia la sua parte venendo incontro agli operatori economici milanesi", conclude Mascaretti.(Com)