Venezuela: Twitter sospende account comandante delle forze armate

- Twitter ha sospeso l’account ufficiale del generale e capo del comando strategico operativo della Forza armata bolivariana Remigio Ceballos. Il generale ha invitato i suoi follower a seguirlo su un altro account per “continuare la battaglia di comunicazione per la verità della patria”. Freddy Nánez, ministro della comunicazione del governo di Nicolas Maduro, ha definito la decisione di Twitter un atto di censura. "Non c'è dubbio: questa guerra contro il nostro Paese ha il suo teatro di operazioni nei social network", ha scritto il ministro su Twitter, invitando i suoi follower a seguire il generale sul nuovo account. (Vec)