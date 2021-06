Covid: Codacons, ok riaperture discoteche ma con controlli a tappeto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si alle aperture delle discoteche a partire dal primo luglio, a condizione che la ripresa delle attività delle sale da ballo sia accompagnata da controlli a tappeto delle forze dell’ordine nei locali, volti a verificare il rispetto delle disposizioni anti-Covid. Siamo favorevoli alle riaperture delle discoteche con green-pass, contingentamento delle presenze e tracciamento degli ingressi, a patto però che siano previsti controlli stringenti da parte delle autorità e delle forze dell’ordine in tutti i locali da ballo del paese – spiega il Codacons – L’esperienza fallimentare dello scorso anno, dove nelle discoteche di Gallipoli, della Sardegna e dell’Emilia Romagna si è violata ogni più basilare regola anti-Covid, non può essere dimenticata, e deve portare questa volta a misure ferree per ottenere il rispetto delle disposizioni all’interno dei locali da ballo. Il Codacons si dice fin da ora pronto ad eseguire ispezioni nelle discoteche più frequentate dai giovani e a denunciare qualsiasi violazione delle misure che saranno decise dal Governo, chiedendo a Prefetti e magistratura di procedere nei confronti dei gestori dei locali e sequestrare le strutture che non rispetteranno le regole. (Rin)