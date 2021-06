Usa: Biden firma ordine esecutivo su app straniere e sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato un ordine esecutivo sulla sicurezza dei dati degli utenti delle app di proprietà straniera come la cinese TikTok, revocando tre precedenti direttive dell’ex presidente Donald Trump e imponendo un “quadro normativo più strutturato e basato su criteri precisi”. Lo rende noto la Casa Bianca. Si tratta dell’ultima di una serie di mosse intraprese da Biden nei confronti della Cina in vista della visita in Europa, dove arriverà quest’oggi per partecipare a incontri con i leader del G7 e della Nato e con il presidente russo Vladimir Putin. In base al nuovo ordine esecutivo, il dipartimento del Commercio sarà incaricato di “valutare la connessione tra applicazioni software e avversari stranieri”. Saranno definiti dei criteri in base ai quali definire quali app “costituiscono un rischio inaccettabile” per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, come ad esempio quelle possedute o controllate da “individui che sostengono forze armate o attività d’intelligence di avversari stranieri, che sono coinvolti in attività hacker o nella raccolta di dati sensibili”. Gli ordini esecutivi dell’ex presidente Trump si limitavano invece a bandire dagli Usa singole app come la popolare piattaforma di condivisione video TikTok e il servizio di messagistica WeChat. Tali azioni erano state peraltro temporaneamente bloccate dalla giustizia statunitense poiché le preoccupazioni di sicurezza nazionale cui facevano riferimento erano “troppo vaghe o ipotetiche”. Al momento la commissione sugli Investimenti esteri degli Stati Uniti sta continuando a indagare sulla struttura societaria di TikTok, di proprietà della compagnia ByteDance. (segue) (Nys)