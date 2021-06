Usa: Biden firma ordine esecutivo su app straniere e sicurezza nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ordine esecutivo è stato emanato dalla Casa Bianca dopo che ieri sera il Senato federale degli Stati Uniti ha approvato a stragrande maggioranza un vasto disegno di legge che andrà a finanziare nei prossimi cinque anni progetti di ricerca e sviluppo scientifici volti a rafforzare la competitività Usa nei confronti della Cina. Repubblicani e democratici hanno infatti unito le forze per approvare quello che è il più significativo intervento del governo nella politica industriale statunitense da decenni a questa parte. I legislatori hanno superato le loro tradizionali differenze partitiche sulla politica economica per sostenere investimenti federali espansivi in una serie di tecnologie e produzione emergenti, inclusa l'industria dei semiconduttori. Il voto di 68 senatori a favore dell'iniziativa - in una camera alta divisa esattamente 50-50 tra i due partiti - riflette il senso di urgenza percepito a livello bipartisan nel contrastare Pechino e altri governi che hanno investito risorse sostanziali per rafforzare la loro capacità industriale e tecnologica. (segue) (Nys)