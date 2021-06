© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta ha riunito oggi per la prima volta il Comitato per la transizione amministrativa. "Facciamo un censimento dell'ultimo miglio: le eccellenze e le buone pratiche ci sono, basta poco per poterle estendere a tutto il territorio. Possono diventare patrimonio del Paese", ha scritto su Twitter il ministro. (Rin)