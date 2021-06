Roma 2021: Sgarbi, credo che oggi si chiuda su scelta candidato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al candidato sindaco del centrodestra "credo che oggi si chiuda su Roma. Se si opta per Enrico Michetti, e quindi vince Meloni, allora su Milano decide Salvini. Se invece si sceglie Matone, allora a quel punto Giorgia Meloni ha una apertura su Milano". Lo ha detto il leader di Rinascimento, Vittorio Sgarbi, entrando al palazzo dei gruppi della Camera in vista dell'incontro del centrodestra in programma per oggi è dedicato alle elezioni amministrative. Sgarbi ha ribadito che "si sta pensando al modulo a tre, con un candidato sindaco, uno tra Matone e Michetti, anche se Michetti ha fatto capire che l'ipotesi di fare il vice non gli sarebbe gradita, e con Sgarbi assessore alla Cultura". (Rer)