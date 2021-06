Speciale scuola: Fassina (SpR), Raggi ritiri gara per servizio scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre al danno, la beffa finale da parte della Giunta Raggi per i servizi di trasporto degli alunni, di assistenza e di pulizia nelle scuole e per oltre le 3.000 lavoratrici e lavoratori di Roma Multiservizi. Nelle promesse elettorali di 5 anni fa, dovevano essere internalizzati. Oggi, invece, dopo 5 anni e fallimentari tentativi di gara a doppio oggetto, nella più totale improvvisazione, appare un avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento, con procedura negoziata d’urgenza, del servizio scolastico integrato per 66 milioni di euro". Lo dichiara in una nota Stefano Fassina consigliere di Sinistra per Roma candidato alle primarie del centrosinistra. "L’improvvisata gara, i relativi passaggi di personale e l’organizzazione si dovrebbero miracolosamente concludere entro fine Agosto. È inaccettabile. Così, si mettono a rischio i servizi essenziali, dai nidi alla scuola secondaria, e si aggrava lo sfruttamento di lavoratrici e lavoratori che dovranno subire un ulteriore peggioramento delle condizioni di lavoro e delle loro retribuzioni". (Com)