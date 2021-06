Speciale scuola: Casina Raffaello, al via dal 15 giugno centro estivo per bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest'anno Casina di Raffaello, per venire incontro alle esigenze di famiglie e bambini, organizza un centro estivo nella sua sede in Villa Borghese nei periodi dal 15 giugno al 5 agosto e dal 24 agosto al 9 settembre. La struttura sarà chiusa dal 9 al 22 agosto compreso. I bambini nati nel 2015-2016 e quelli della scuola primaria saranno accolti presso lo spazio arte e creatività dell'assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, vivendo una splendida occasione di socializzazione, gioco e crescita in sicurezza, per un ritorno alla normalità. (Com)