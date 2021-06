Speciale scuola: Figliuolo, prossimo anno ancora necessaria la mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’inizio del prossimo anno scolastico "sarà necessaria ancora la mascherina insieme ad ulteriori misure per mitigare i rischi”. Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, a "24 Mattino" su Radio 24."Siamo in uno stato avanzato di ragionamenti su quello che serve alla scuola per aprirla in massima sicurezza", ha spiegato. "Oggi abbiamo l’arma della vaccinazione, il personale scolastico è a circa all’83 per cento di prima somministrazione, dobbiamo fare qualcosa in più, poi ora abbiamo la possibilità di vaccinare dai 12 anni in su, quindi gran parte degli studenti. Infine non è detto che non arrivino ulteriori autorizzazioni per arrivare ai 6 anni. Quindi l’architrave del discorso scuola, per riaprirla in massima sicurezza in presenza, è quello della vaccinazione, poi continueremo con il tracciamento e il diradamento", ha aggiunto Figliuolo. (Rin)