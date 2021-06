Maltempo: Figliomeni (Fd'I), emergenza di ieri certifica fallimento giunta Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo ancora nella mente le tragiche immagini di ieri con una Capitale in ginocchio dove, a fine giornata, la giunta Raggi ha rispolverato la solita retorica del complotto. Tuttavia la situazione di ieri a Roma, nonostante le mille scuse e giustificazioni accampate dal sindaco Raggi, raccontano almeno tre fallimenti insieme: i rifiuti fuori controllo, la mancata manutenzione degli scarichi fognari e naturalmente un'incapacità manifesta di gestire le emergenze". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia. "Ecco l'immagine concreta dell'operato cinquestelle al Campidoglio, una situazione che nasce anzitutto nell'incapacità di gestire in modo efficiente il sistema delle gare pubbliche. Una prima gara fallita è il maxi appalto triennale per la riparazione dell'asfalto sulle strade di Roma, bando pubblicato il 6 aprile del 2017 ma per mesi non è stato assegnato per le mancate riunioni della commissione aggiudicatrice. Idem per i bandi sul verde pubblico, con mancata raccolta delle foglie e lo stesso verde che - una volta lasciato in stato di abbandono - intasa i tombini e trasforma le caditoie in pericolosi tappi che alimentano le inondazioni estive". (segue) (Com)