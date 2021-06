Maltempo: Figliomeni (Fd'I), emergenza di ieri certifica fallimento giunta Raggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "O come dimenticare i fondi del Giubileo 2015 sbloccati dagli uffici del Comune solo nel 2020 - aggiunge Figliomeni -. Un'incapacità che porta anche al record di bandi assegnati. L'Atac ha faticato ad acquistare bus perché per mesi nessuno si è presentato; l'Ama ha cercato con il lanternino le ditte disposte a trasportare fuori città i rifiuti della capitale; l'appalto sulla manutenzione delle fontane artistiche è rimasto al palo per mesi, così come quello sulla manutenzione delle scuole. Perfino sui campi rom, nel febbraio scorso due lotti su tre sono andati deserti. Questi sono i risultati di Raggi e compagni che, dopo aver rappresentato un tappo allo sviluppo di questa città, ora ci parlano del Giubileo del 2025 o dell'Expo 2030. Con le immagini di ieri, che certificano la loro incapacità, anche i buoni propositi sono naufragati insieme agli acquazzoni", conclude. (Com)