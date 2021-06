Usa: Biden in partenza per il tour europeo, mostreremo a Russia e Cina unità di Ue e G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, l’Unione europea e i Paesi del G7 sono uniti nella loro posizione in merito a Russia e Cina. Lo ha detto alla stampa il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, prima di partire per il Regno Unito, prima tappa di un tour europeo che lo porterà a Londra e Carbis Bay, in Cornovaglia, dove si terrà il summit del G7; a Bruxelles per i vertici Ue-Usa e della Nato; e a Ginevra per il tanto atteso colloquio con l’omologo russo, Vladimir Putin. "Rafforzare l'alleanza, chiarire al presidente russo Putin e alla Cina che l'Europa e gli Stati Uniti sono stretti alleati e che il G7 saprà come agire", ha detto Biden ai giornalisti rispondendo a una domanda sull'obiettivo del suo viaggio in Europa. Alla domanda se Putin sarà in grado di raggiungere un accordo sugli attacchi informatici, Biden ha risposto dicendo: "Chi lo sa?". (Nys)