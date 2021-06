Speciale scuola: Campidoglio, realizzati progetti "a scuola di parità" nei licei romani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un murales realizzato a partire dallo studio delle lotte per la conquista della parità di genere, un reading teatrale ispirato a testimonianze su violenza e sopraffazione, elaborati artistici ideati all'interno di laboratori di informazione e confronto: ogni istituto ha scelto un'iniziativa originale per concludere i diversi percorsi di formazione che hanno coinvolto studentesse e studenti all'interno del progetto "A scuola di parità" promosso e finanziato da Roma Capitale. "Su questo tema combattiamo una battaglia fondamentale ed è a partire dai più giovani che abbiamo deciso di investire. Rafforzare, ogni giorno di più, la consapevolezza e la maturità sul fenomeno della violenza di genere e sulle pari opportunità è un dovere imprescindibile, per realizzare nella nostra Comunità le condizioni perché ciascuna donna e ciascun uomo possa esprimersi compiutamente, in un contesto di reale libertà", dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi. (Com)