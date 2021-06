Speciale scuola: Roma, siglato patto educativo con istituto Amaldi, Bassi e municipio IV

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un importante passo avanti per la costruzione di una rete - aggiunge Zotta - in sinergia con associazioni, istituzioni, soggetti pubblici e privati che in esso operano, volta a costruire un'identità di quartiere capace di tessere e di accogliere relazioni, includere e integrare, mettendo al centro il rispetto e la cura del bene comune. Partiamo da dove riconosciamo una maggiore urgenza: nei contesti periferici, come Tor Bella Monaca, più grandi sono le disparità sociali e la mancanza di aggregazione e opportunità di crescita culturale. Tuttavia, il patto che sigliamo può rappresentare un modello di sperimentazione esportabile in altri contesti del territorio metropolitano. Siamo pronti a sperimentare nuove prassi tra scuola e territorio, includendo istituzioni e soggetti privati, per la promozione del benessere ambientale, economico e sociale e che possano divenire modelli di eccellenza riproducibili in altri ambiti del territorio metropolitano", conclude. (Com)