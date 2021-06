Speciale scuola: Lecco, inaugurato "Didaktico", il ristorante che porta dalla scuola alla cucina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentato alla stampa "Didaktico", il nuovo ristorante didattico del Centro di Formazione Professionale Alberghiero (CFPA) di Casargo (LC) che ha aperto le sue porte al pubblico lo scorso martedì. Insieme all'assessore regionale alla Formazione e Lavoro Melania Rizzoli sono intervenuti il presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il sindaco di Casargo Antonio Pasquini. Il ristorante, aperto dal martedì a cena fino alla domenica a cena, propone una cucina di pesce di mare unita ai prodotti tipici che il territorio lecchese offre, seguendo sempre il criterio della stagionalità. Il menù quindi cambia continuamente, adeguandosi alla disponibilità dei prodotti e alla creatività dello chef Fabio Moriconi che, insieme al Restaurant Manager Mauro Ferrari e il maître di sala Francesco Borghetti, coordina gli studenti del CFPA Casargo in cucina e in sala. "Sono particolarmente orgogliosa - ha dichiarato l'assessore Rizzoli - del risultato raggiunto dal CFPA Casargo. L'apertura del nuovo ristorante didattico dimostra la vivacità del sistema formativo regionale e conferma la bontà dei nostri investimenti". "Da assessore alla Formazione e Lavoro di Regione Lombardia la mia prima ed unica preoccupazione - ha proseguito - è quella di fornire ai nostri ragazzi percorsi formativi di qualità e rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro. Credo che il successo dei nostri percorsi vada ricercato nella stretta alleanza che esiste tra le realtà formative e le realtà imprenditoriali del territorio". "Didaktico - ha concluso - è un esempio luminoso di questa sinergia virtuosa e consentirà a tutti i clienti che lo frequenteranno di toccare con mano la bontà dei nostri percorsi. Ancora una volta Casargo si dimostra centro d'eccellenza". (Com)