Messico-Italia: dal 10 al 13 giugno quarta edizione del festival ‘The Authentic Italian Table’

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autentica cucina italiana protagonista nel prossimo fine settimana in Messico: si terrà infatti dal 10 al 13 giugno prossimi la quarta edizione del festival enogastronomico ‘The Authentic Italian Table’ , iniziativa della Camera di commercio italiana del paese nell’ambito di un programma più ampio (‘The Extraordinary Italian Taste’), promosso e finanziato dal 2016 dal ministero dello Sviluppo economico e dal 2020 dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale d'Italia in 23 paesi in America, Europa, Asia e Australia per incentivare il consumo dei prodotti Made in Italy. ‘The Authentic Italian Table’ si vive completamente online: sarà quindi possibile degustare il sapore e la tradizione della cucina italiana senza uscire di casa. Dalla pasta al caffè, dai prodotti siciliani a quelli modenesi, guidati da chef e sommerlier prestigiosi, sarà possibile prenotare un posto in autentici ristoranti italiani. Le attività sono gratuite e con l’iscrizione al link www.theauthenticitaliantablemx.com si potranno ricevere i kit speciali da utilizzare a casa. (Com)