Brexit: Sefcovic, focus riunione su diritti cittadini e attuazione accordo recesso e protocollo

- La riunione della commissione mista Unione europea e Regno Unito ha affrontato i temi dei diritti dei cittadini e l'attuazione dell'accordo di recesso e del protocollo sull'Irlanda. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, a Londra, dopo la riunione della commissione mista. "Abbiamo avuto un incontro importante con il Regno Unito e ringrazio David Frost", ha detto. Due i temi discussi: i diritti dei cittadini e l'applicazione dell'accordo di recesso e del protocollo sull'Irlanda. "Sui diritti dei cittadini: la data del 30 giugno come termine per le domande per i residenti Ue su territorio britannico e dei residenti britannici su territorio Ue si avvicina velocemente. I nostri cittadini devono avere più certezza del diritto. Abbiamo concordato di lavorare insieme per garantirlo", ha detto Sefcovic. Sul protocollo, "abbiamo ribadito che deve essere attuato" perché è "la miglior soluzione per affrontare la situazione unica" nell'isola di Irlanda e "la decisione di Londra di lasciare l'Ue e il mercato unico. E' il solo modo per garantire gli Accordi del Venerdì Santo", ha sottolineato il vice presidente della Commissione Ue. (Beb)