Romania: Covid, Paese al 15mo posto in Europa per somministrazione di entrambe le dosi vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania occupa la 15ma posizione in Europa e la 28ma nel mondo per somministrazione di entrambe le dosi di vaccino contro il Covid-19. Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato al ministero della Salute di Bucarest, Andrei Baciu all'emittente televisiva "Digi 24". Baciu ha precisato che, finora, la Romania ha ricevuto oltre 14,7 milioni di dosi di vaccino di cui sono state somministrate oltre otto milioni, pari al 56,30 per cento del totale. Finora quasi quattro milioni di romeni sono stati completamente vaccinati. Una settimana dopo l'inizio della campagna vaccinale per i giovani dai 12 ai 15 anni, 8.500 adolescenti hanno ricevuto il siero Pfizer, autorizzato nell'Unione europea per questa fascia d'età. Le autorità hanno riferito 202 nuovi contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore a fronte di oltre 30 mila tamponi. (segue) (Rob)