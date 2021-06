Romania: Covid, Paese al 15mo posto in Europa per somministrazione di entrambe le dosi vaccino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Florin Citu sta cercando soluzioni per l'accelerazione della campagna di vaccinazione, che è rallentato sempre di più arrivando quasi alla metà rispetto alla massima di oltre cento mila inoculazioni in 24 ore. Il capo del governo ha chiesto in precedenza ai prefetti di presentare soluzioni soprattutto per l'ambiente rurale e insiste sull'apertura di più centri vaccinali in aeroporti e dogane. "E' importante proseguire con ciò che è andato bene, ovvero con l'organizzazione di maratone vaccinali nelle città e nei municipi. Dobbiamo anche portare il vaccino più vicino alla gente, soprattutto nelle zone rurali", ha dichiarato Citu nei giorni scorsi. (segue) (Rob)