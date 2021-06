Romania: Covid, Paese al 15mo posto in Europa per somministrazione di entrambe le dosi vaccino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo, il coordinatore della campagna vaccinale, Valeriu Gheorghita ha proposto maratone vaccinali nelle località in cui non sono aperti centri vaccinali e ritiene necessario un maggiore impegno dei medici di base. "Nelle piccole comunità, le persone che godono di credibilità devono sostenere di più la campagna vaccinale, per convincere i cittadini a inocularsi. C'è bisogno dell'impegno di tutti per sconfiggere la pandemia", ha affermato Gheorghita. Anche Alexandru Rafila, rappresentante della Romania all'Oms, ha dichiarato che nella campagna sono necessari nuovi modi di comunicare e attirare la gente, soprattutto nelle località rurali. Rafila ha anche aggiunto che probabilmente si ripeterà lo scenario dell'anno scorso, quando d'estate il numero di casi di Covid-19 è calato parecchio e che non esclude una nuova ondata della pandemia in autunno, però in scala minore grazie alla vaccinazione della popolazione. (Rob)