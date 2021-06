Fisco: Salvini, no nuove imposte, aderisco ad appello Istituto Mercatus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aderisco volentieri all’appello dell’istituto Mercatus, che tramite l’ottimo Daniele Capezzone ha chiesto anche a me di sottoscrivere un patto liberale: non voterò provvedimenti o norme che comportino aumenti di tasse. Ricordo che è anche una promessa della Lega, condizione necessaria per il sostegno al governo Draghi. Sono felice di sottolineare che proprio il presidente del Consiglio ha dichiarato pubblicamente 'non è il momento di chiedere soldi, è il momento di darli'. Una risposta chiara, soprattutto a chi pensa che l’Italia debba meritare la patrimoniale". Lo afferma in una nota il leader della Lega, Matteo Salvini. (Com)