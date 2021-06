Lavoro: Coldiretti, bene Banca Terre con aumento del 14 per cento di giovani agricoltori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche attraverso i giovani l'agricoltura italiana è diventata la più green d'Europa con 314 specialità Dop/Igp/Stg, compresi grandi formaggi, salumi e prosciutti, riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, 5266 prodotti tradizionali regionali censiti lungo la Penisola, la leadership nel biologico con circa 80 mila operatori biologici", ha affermato la leader dei giovani della Coldiretti Veronica Barbati. In Italia il valore per ettaro di terreno agricolo – conclude la Coldiretti – è in media di circa 20.000 euro, anche se con una forte differenziazione territoriale con il Nordest dove si registrano valori sopra i 42 mila euro/ettaro e il Mezzogiorno dove si scende in media sui 13 mila euro/ettaro, secondo elaborazioni Coldiretti su dati Crea, ma i valori possono salire dal milione di euro per Brunello e Prosecco fino ai 2,5 milioni di euro ad ettaro nel caso del Barolo.​ (Rin)