Nord Macedonia-Serbia: nuova ambasciatrice serba a Skopje presenta credenziali

- La nuova ambasciatrice di Serbia in Macedonia del Nord, Nevena Jovanovic, ha consegnato le credenziali al presidente macedone, Stevo Pendarovski. Lo riferisce una nota del ministero serbo degli Esteri, precisando che Jovanovic si è così insediata ufficialmente a partire da oggi. Nell'incontro con Pendarovski l'ambasciatrice Jovanovic ha sottolineato che la Serbia presta particolare attenzione alle relazioni con la Macedonia del Nord, in quanto uno dei vicini più prossimi, e ha espresso la disponibilità a lavorare per rafforzare e migliorare ulteriormente la cooperazione in tutte le aree di reciproco interesse. Jovanovic ha trasmesso i saluti del presidente Aleksandar Vucic e ha sottolineato che la Serbia sostiene la Macedonia del Nord nelle sue aspirazioni europee. Pendarovski ha affermato che l'alto livello delle relazioni bilaterali è stato confermato dalla stretta collaborazione durante la crisi umanitaria causata dalla pandemia di Covid-19. Il capo dello Stato macedone ha aggiunto di aspettarsi che i due Paesi utilizzino tutte le potenzialità esistenti e diano priorità alla cooperazione su specifici progetti bilaterali e regionali, in particolare nell'economia e nel commercio, negli investimenti, nelle infrastrutture, nell'energia, nonché in tutte le altre aree di interesse comune. (Seb)