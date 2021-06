Multiservizi: Zevi, gara servizio scolastico è assurdità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pubblicare all'improvviso, a quattro mesi dalle elezioni, un avviso di manifestazione d'interesse per partecipare a una procedura negoziata per l'affidamento in via d'urgenza del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale, è un atto grave che denota, ancora una volta, l'incapacità di un'amministrazione che ha fatto dell'improvvisazione il suo marchio di fabbrica". Così in una nota il candidato alle primarie di centrosinistra, Tobia Zevi. "Avviare una procedura per una gara rischia di gettare scompiglio tra il personale e pregiudicare l'inizio del prossimo anno scolastico. Ai lavoratori, a maggior ragione in questa fase di ripartenza, servono certezze, ai cittadini servizi di qualità: la Raggi blocchi subito quest'iniziativa improvvida. Appare altresì doppiamente assurdo avviare un iter che rischia di penalizzare una partecipata con un bilancio di gestione positivo, quale è Roma Multiservizi".(Com)