- Al via il tavolo tra i leader delle forze politiche della coalizione di centrodestra per decidere i candidati alle elezioni amministrative che si terranno in autunno. All'incontro partecipano, tra gli altri, Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia; Matteo Salvini, segretario della Lega; Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia; Giovanni Toti di Coraggio Italia e Vittorio Sgarbi di Rinascimento. (Rer)