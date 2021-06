Ama: Zaghis, in tre mesi recuperati 40 mila litri oli usati da cucina, grazie a romani per impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Famiglie romane virtuose e sempre più “green”. Cresce a Roma la raccolta differenziata gratuita degli oli vegetali esausti da utenze domestiche. Solo negli ultimi 3 mesi (marzo, aprile e maggio), infatti, sono stati conferiti correttamente circa 40mila litri di olio alimentare da cucina: il 27 per cento in più rispetto all’analogo periodo dello scorso anno, quando ne erano stati conferiti circa 31mila. Sono complessivamente 100, tra Centri di Raccolta, mercati rionali, istituti scolastici, i siti attualmente con aree dedicate a disposizione dei romani per disfarsi correttamente di questa particolare tipologia di materiale. In aggiunta, periodicamente, vengono svolte iniziative di raccolta gratuita di materiali ingombranti, elettrici, particolari con centri mobili di raccolta, che prevedono anche bidoncini ad hoc per l’olio esausto da cucina. Lo comunica Ama in una nota. (segue) (Com)