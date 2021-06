Ama: Zaghis, in tre mesi recuperati 40 mila litri oli usati da cucina, grazie a romani per impegno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per conferire questa particolare tipologia di rifiuto, I cittadini possono utilizzare una piccola tanica o una qualsiasi bottiglia di plastica, seguendo alcuni accorgimenti: se si tratta di olio di frittura, aspettare che si raffreddi; versarlo nella bottiglia/tanica usando imbuto e un filtro; avvitare bene il tappo; portarlo in uno dei punti di raccolta e svuotarlo nell’apposito contenitore. La bottiglia potrà poi essere nuovamente utilizzata per raccogliere l’olio vegetale o conferita (ben svuotata) nel contenitore dedicato agli imballaggi in plastica e metallo (multimateriale). (segue) (Com)