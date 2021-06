Ama: Zaghis, in tre mesi recuperati 40 mila litri oli usati da cucina, grazie a romani per impegno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alle iniziative messe in atto, in accordo con Roma Capitale", dichiara in una nota l’amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis "già nel 2020 sono stati recuperati complessivamente 20mila litri di olio usato da cucina in più rispetto al 2019 e ben 60mila in più rispetto al 2018. Tutto ciò, nonostante le forti limitazioni imposte a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Ringrazio i cittadini romani e li invito a continuare con impegno e attenzione ad utilizzare questi punti di raccolta, attraverso i quali è possibile recuperare e riutilizzare una tipologia di rifiuto che, se non correttamente trattato, ha impatti dannosi sull’ambiente che ci circonda". (Com)