Migranti: Lamorgese, molte difficoltà in procedure emersione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le procedure di emersione hanno "incontrato varie difficoltà" la prima delle quali è stata la "complessità della gara europea conclusa solo a dicembre 2020", ma anche la "veloce trattazione delle istanze che investono più amministrazioni e l'impossibilità tecnica della gestione della procedura in via esclusivamente telematica" oltre che "l'emergenza pandemica". Lo ha chiarito la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, rispondendo durante il question time alla Camera a un'interrogazione sulle iniziative volte ad assicurare in tempi celeri l'esame delle domande di regolarizzazione presentate da lavoratori stranieri, anche al fine di facilitarne l'accesso alla campagna vaccinale anti-Covid (Magi-Misto-Azione-+Europa-Ri).(Rin)