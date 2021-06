Speciale difesa: Libia, premier Dabaiba convoca a Tripoli una riunione allargata dei vertici di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del governo di unità nazionale e il ministro della Difesa libico, Abdelhamid Dabaiba, hanno tenuto ieri a Tripoli un incontro allargato con i vertici e gli ufficiali dei vari servizi militari e di sicurezza. La riunione, che si è tenuta presso la sede del presidente del Consiglio nella capitale libica, ha rivisto sugli ultimi sviluppi della situazione di sicurezza, gli sforzi per combattere il terrorismo nelle diverse regioni libiche e il coordinamento dei lavori dei servizi di sicurezza dopo l’attentato terroristico suicida avvenuto domenica 6 giugno nei pressi di Sebha, il capoluogo della regione meridionale del Fezzan, costato la vita a due ufficiali e rivendicato dallo Stato islamico. Erano presenti, in particolare, il capo del servizio di intelligence generale, Hussien Al Aieb; il comandante delle Forze congiunte, Fetouri Gripiel; il comandante della Forza anti-terrorismo, Mohamed Alzain; il capo la Forza speciale di deterrenza, Abdraouf Kara; il vicepresidente dell'agenzia di Supporto alla stabilizzazione, Ayoup Aborasora; oltre ai vertici dell'intelligence militare e dell'agenzia per la sicurezza interna. Vale la pena ricordare che Dabaiba, oltre ad essere il capo del governo, guida “ad interim” anche il ministro della Difesa, oggetto di una contesa tra est e ovest: la stessa cosa aveva fatto Fayez al Sarraj, primo ministro del precedente Governo di accordo nazionale, prima di nominare come ministro della Difesa Salah al Namroush durante la guerra nel 2019-2020. (Lit)