Speciale difesa: Bulgaria, Procura militare indaga su aereo precipitato nel Mar Nero

- La Procura militare della Bulgaria sta "battendo tutte le piste" per indagare sul caso dell'aereo militare precipitato nel Mar Nero. Lo ha dichiarato oggi il procuratore distrettuale militare di Sliven, colonnello Hristo Tinev, in una conferenza stampa straordinaria convocata a seguito della scomparsa nelle acque del Mar Nero di un Mig-19 che partecipava all'esercitazione Shabla 2021. L'istruttoria è stata avviata presso l'ufficio del procuratore distrettuale militare di Sliven per ricercare le cause dell'incidente aereo. Al momento, ha detto Tinev, una squadra di procuratori militari e inquirenti sta operando sul luogo dell'accaduto insieme agli agenti della polizia militare. L'ufficio del procuratore distrettuale militare di Plovdiv sta invece effettuando tutte le azioni procedurali e investigative presso la base aerea Graf Ignatievo. (Seb)