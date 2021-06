Speciale difesa: Afghanistan, Gasparri (FI), ritiro truppe italiane apre strada a ritorno inquietante fondamentalismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, componente della commissione Difesa, afferma: "Speriamo di non dover fare un bilancio amaro tra qualche tempo, dopo il ritiro dall'Afghanistan delle truppe italiane e di altri Paesi. Per anni e anni la comunità internazionale ha pagato un duro prezzo per impedire il ritorno dei talebani al controllo dell'Afghanistan. Spero di essere smentito - continua il parlamentare in una nota -, ma prevedo un futuro molto duro per quelle terre. Già adesso la situazione sta peggiorando e con il ritiro della presenza militare la situazione diventerà ancora più fosca. Abbiamo pagato un prezzo di vite, abbiamo affrontato costi morali e materiali enormi. Ma lo abbiamo fatto per difendere la libertà e contrastare il fondamentalismo islamico che proprio nell'Afghanistan ha delle sue centrali pericolosissime". L'esponente di FI aggiunge: "Sono molto preoccupato per quanto accadrà e ritengo che ci sia stata una sottovalutazione generale delle scelte fatte. E anche in Italia, a cominciare dal Parlamento, nessuna riflessione seria. Si è parlato molto del finanziamento delle missioni internazionali militari in tutti questi anni. E Forza Italia le ha sempre sostenute. Non si è invece discusso nemmeno un secondo di questo ritiro - conclude Gasparri -, che apre la strada ad un ritorno inquietante di un fondamentalismo che rappresenta una vera minaccia al mondo intero e alla libertà di tutti". (Com)