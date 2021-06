Municipio Roma XII: Picone-Santori (Lega), si chiude parentesi grillina, presidente si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la defezione di oggi, con l'ennesimo passaggio al Gruppo Misto di un consigliere eletto nelle liste del M5s, la presidente Crescimanno non ha più la maggioranza in consiglio e quindi i numeri per governare". E' quanto dichiarano in una nota congiunta Giovanni Picone, capogruppo della Lega al Municipio XII e Fabrizio Santori, dirigente romano del partito. "In questi anni abbiamo fatto un'intensa azione di trasparenza mettendo a nudo tutta l'incompetenza di questa Giunta e una serie di gravi errori nella gestione delle priorità di questo territorio, che ha creato più di qualche mal di pancia ai consiglieri di maggioranza. Troppo ci vorrà per ricomporre i danni di questa sciatteria amministrativa, ma noi siamo pronti alla sfida. Ora la presidente Crescimanno prenda atto del suo fallimento e si dimetta".(Com)