Ambiente: La Pietra, astensione Fd'I chiara, con riforma a rischio agroalimentare

- "Che alcune posizioni politiche espresse da Fratelli d'Italia siano incomprensibili da parte di alcuni esponenti del Movimento cinque stelle non ci meraviglia. Anzi, però, riguardo il nostro voto di astensione al ddl di riforma dell’art. 9 della Costituzione, che introduce il principio della tutela degli animali, è necessario fare chiarezza alla luce delle strumentali interpretazioni che stanno circolando. Sia chiaro, nessuno è contrario alla tutela degli animali, soprattutto se domestici e di affezione, ma il testo della riforma votato oggi è troppo generico e sarebbe stato necessario un chiarimento soprattutto riguardo gli animali allevati per l'alimentazione. Chiarezza per tutelare i nostri allevatori e tutto il sistema agroalimentare italiano, che non vorremmo ne uscisse penalizzato da una riforma su cui avremmo preferito un supplemento di riflessione. Per questo oggi in Senato Fratelli d'Italia si è astenuta, e continua a ritenere la formulazione uscita dall'Aula di Palazzo Madama troppo generica e vaga e su cui alla Camera sarà necessario intervenire". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Patrizio La Pietra, capogruppo in commissione Agricoltura. (Com)