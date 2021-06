© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 10 giugno 2021, il presidente della Regione Luca Zaia farà un nuovo aggiornamento della situazione relativa al Covid-19 in Veneto. L’appuntamento, come sempre, è alle ore 12.30 presso la sede della Protezione Civile Regionale, in Via Paolucci 34 a Marghera.(Ren)