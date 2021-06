Ue: Commissione, risultati preliminari indagine su concorrenza mercato Internet delle cose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha pubblicato oggi i risultati preliminari della sua indagine sul settore della concorrenza sui mercati dei prodotti e dei servizi relativi all'Internet of Things (IoT, l'Internet delle cose) dei consumatori nell'Unione europea. L'indagine settoriale dell'IoT dei consumatori è stata avviata il 16 luglio 2020 nell'ambito della strategia digitale della Commissione. Durante l'indagine, la Commissione ha raccolto informazioni da oltre 200 aziende di diverse dimensioni, operanti nei mercati di prodotti e servizi IoT di consumo e con sede in Europa, Asia e Stati Uniti. Inoltre, queste società hanno condiviso con la Commissione più di mille accordi. I risultati della Relazione Preliminare sull'indagine di settore sull'IoT di consumo riguardano le caratteristiche dei prodotti e servizi IoT di consumo, le caratteristiche della concorrenza in questi mercati, le principali aree di potenziale preoccupazione sollevate da intervistati in relazione all'attuale funzionamento dei mercati, nonché alle loro prospettive future. Il rapporto preliminare indica che, sebbene l'IoT dei consumatori sia un'area relativamente nuova, sta crescendo rapidamente e sta diventando sempre più parte della vita quotidiana. Inoltre, c'è una tendenza verso una maggiore disponibilità e proliferazione di assistenti vocali come interfacce utente che consentono l'interazione con diversi dispositivi intelligenti e servizi IoT consumer. (segue) (Beb)