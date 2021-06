Ue: Commissione, risultati preliminari indagine su concorrenza mercato Internet delle cose (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte degli intervistati all'indagine di settore indica il costo degli investimenti tecnologici e la situazione competitiva come le principali barriere all'ingresso o all'espansione nel settore. Secondo le risposte, i costi di investimento in tecnologia sono particolarmente elevati nel mercato degli assistenti vocali. Per quanto riguarda la situazione competitiva, un gran numero di intervistati ha segnalato difficoltà a competere con aziende verticalmente integrate che hanno costruito i propri ecosistemi all'interno e al di fuori del settore IoT consumer (ad esempio Google, Amazon o Apple). Poiché questi attori forniscono i più comuni sistemi operativi per dispositivi intelligenti e mobili, nonché i principali assistenti vocali, determinano i processi per l'integrazione di dispositivi e servizi intelligenti in un sistema IoT consumer. (segue) (Beb)