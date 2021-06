Ue: Commissione, risultati preliminari indagine su concorrenza mercato Internet delle cose (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ha spiegato che gli intervistati hanno espresso preoccupazioni in merito a determinate pratiche di esclusività e vincolante in relazione agli assistenti vocali, nonché pratiche che limitano la possibilità di utilizzare diversi assistenti vocali sullo stesso dispositivo intelligente. Inoltre, la relazione preliminare espone una serie di potenziali preoccupazioni sollevate dagli intervistati in merito alla posizione degli assistenti vocali e dei sistemi operativi per dispositivi intelligenti come intermediari tra gli utenti, da un lato, e i dispositivi intelligenti o servizi IoT per i consumatori, dall'altro. Questa posizione, unita al loro ruolo chiave nella generazione e raccolta di dati, consentirebbe loro di controllare le relazioni con gli utenti. In questo contesto, gli intervistati hanno anche espresso preoccupazioni in relazione alla rilevabilità e alla visibilità dei loro servizi IoT per i consumatori. (segue) (Beb)