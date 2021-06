Ue: Commissione, risultati preliminari indagine su concorrenza mercato Internet delle cose (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terza preoccupazione: i fornitori di sistemi operativi per dispositivi intelligenti e assistenti vocali sembrano avere un ampio accesso ai dati, comprese le informazioni sulle interazioni degli utenti con dispositivi intelligenti di terze parti e servizi IoT per i consumatori. E infatti gli interpellati all'indagine di settore ritengono che questo accesso e accumulo di grandi quantità di dati non solo offrirebbe ai fornitori di assistenti vocali vantaggi in relazione al miglioramento e alla posizione di mercato dei loro assistenti vocali generici, ma consentirebbe loro anche di sfruttare più facilmente nei mercati adiacenti. Infine, secondo gli intervistati, la prevalenza della tecnologia proprietaria, che porta a volte alla creazione di "standard de facto", insieme alla frammentazione tecnologica e alla mancanza di standard comuni, solleva preoccupazioni per la mancanza di interoperabilità nel settore Consumer IoT. In particolare, si ritiene che alcuni fornitori di assistenza vocale e sistemi operativi controllino unilateralmente i processi di interoperabilità e integrazione e siano in grado di limitare le funzionalità dei dispositivi intelligenti e dei servizi di Internet degli oggetti di consumo di terzi rispetto ai propri. La relazione preliminare sui risultati dell'indagine settoriale sarà ora oggetto di una consultazione pubblica per un periodo di dodici settimane, fino al primo settembre 2020. Tutti i portatori di interessi potranno formulare osservazioni sui risultati dell'indagine settoriale, presentare ulteriori informazioni o sollevare altre questioni che destano preoccupazione. La Commissione intende pubblicare la relazione finale nel primo trimestre del 2022. (Beb)