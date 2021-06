Repubblica Centrafricana: cittadino francese accusato di spionaggio e cospirazione dalle autorità di Bangui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Repubblica Centrafricana hanno accusato di spionaggio, cospirazione e minaccia alla sicurezza dello Stato un cittadino francese arrestato un mese fa dopo essere stato trovato in possesso di armi da guerra. Lo ha annunciato oggi il procuratore generale presso la Corte d'appello di Bangui, Eric Didier Tambo, citato dai media francesi. Juan Remy Quignolot, arrestato il 10 maggio scorso nella capitale centrafricana, è stato posto sotto mandato di cattura in custodia cautelare e l'inchiesta è stata affidata a un giudice istruttore. "Le accuse sono di spionaggio, possesso illegale di armi da guerra e da caccia, associazione a delinquere ed attacco alla sicurezza interna dello Stato", ha aggiunto il procuratore, senza però precisare per quali Paesi o organizzazioni l'uomo sia accusato di spionaggio. Le foto del suo arresto, pubblicate sulle piattaforme di social network, mostrano Quignolot con le mani legate dietro la schiena. Due giorni dopo il suo arresto le autorità francesi avevano denunciato il caso come una "manifesta strumentalizzazione (...) attraverso reti di disinformazione legate alla promozione di interessi ben identificati che sono soliti prendere di mira la presenza e l'azione della Francia nella Repubblica Centrafricana”. (segue) (Frp)