Repubblica Centrafricana: cittadino francese accusato di spionaggio e cospirazione dalle autorità di Bangui (2)

La notizia giunge poche ore dopo che il ministero della Difesa francese ha annunciato la sospensione degli aiuti e della cooperazione militare con la Repubblica Centrafricana, accusando il governo di Bangui di non essere in grado di porre fine alla campagna di disinformazione contro le autorità francesi. "Un certo numero di impegni presi dalle autorità centrafricane nei confronti della Francia non è stato mantenuto", ha spiegato il ministero in una nota, sottolineando che Parigi ha soppresso un finanziamento da 10 milioni di euro. In Repubblica Centrafricana la Francia conta attualmente circa 300 militari. Di questi alcuni fanno parte di una missione di addestramento dell'Unione europea e di una missione dell'Onu. L'annuncio è giunto a sua volta pochi giorni dopo quello relativo alla sospensione a tempo indeterminato della cooperazione militare francese con il Mali, teatro lo scorso 25 maggio di un nuovo colpo di Stato - il secondo nell'ultimo anno - per mano di militari considerati vicini alla Russia. L'influenza di Mosca è forte anche in Repubblica Centrafricana, dove sono presenti centinaia di militari russi: il mese scorso il governo di Bangui ha inviato una notifica al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in cui specifica la sua intenzione di mettere a disposizione delle Forze di difesa e di sicurezza (Faca) centrafricano 600 istruttori russi aggiuntivi - 200 tra le file Forze armate centrafricane, 200 della gendarmeria nazionale e altri 200 della polizia - che vanno ad aggiungersi ai 535 già ufficialmente presenti sul territorio centrafricano, sebbene diverse fonti di sicurezza affermino che il numero di istruttori russi presenti a Bangui sia in realtà molto più alto (tra le 800 e le duemila unità).