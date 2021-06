Repubblica Centrafricana: cittadino francese accusato di spionaggio e cospirazione dalle autorità di Bangui (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza russa nel Sahel e in Repubblica Centrafricana è forte da anni ed è testimoniata dalla firma di una serie di accordi di cooperazione militare e sugli armamenti. In teoria, gli obiettivi russi e francesi in questa parte dell'Africa sono simili: entrambi i Paesi dichiarano infatti il loro sostegno alle autorità locali, alla lotta al terrorismo e alla cooperazione allo sviluppo, tuttavia l'offerta russa potrebbe essere un'alternativa maggiormente allettante per i governi africani poiché Mosca è più focalizzata sulla stabilità e sull'unità del potere che sulla riconciliazione interetnica, mentre l'approccio francese incoraggia la democratizzazione, le elezioni regolari e il consenso. Inoltre la Francia, a differenza della Russia, è vista spesso come una potenza oppressiva soprattutto dalle popolazioni del Mali (come si è visto con le proteste della scorsa settimana a Bamako), del Burkina Faso e della Repubblica Centrafricana, per via della memoria collettiva sul passato coloniale francese. A ciò va aggiunto che le truppe francesi nel Sahel sono spesso accusate dai locali di inefficacia e di favorire le forze irredentiste, come nel caso dei tuareg nel nord del Mali. La penetrazione russa nel Sahel preoccupa non poco Parigi. È per questo motivo che nel 2019 il presidente Macron ha avviato un dialogo franco-russo volto a migliorare le relazioni bilaterali, nonché le relazioni Ue-Russia, nel tentativo di contrastare il crescente impegno russo in Africa. (segue) (Frp)