Albania: premier Rama, il presidente Meta umilia la Costituzione e va destituito (5)

- Il presidente albanese Meta ha chiesto nei giorni scorsi un'indagine sulle schede di voto invalide alle ultime elezioni parlamentari tenutesi domenica 25 aprile. Parlando in conferenza stampa, Meta ha ringraziato gli elettori che si sono recati alle urne con una partecipazione che a suo dire ha sfiorato il 74 per cento. "In queste elezioni abbiamo avuto numeri senza precedenti di schede invalide", ha dichiarato il capo dello Stato osservato che ciascuno ha il diritto di avere dubbi. "Invito le forze a non violare ulteriormente l'integrità del processo elettorale, e contare e ricontare ogni voto", ha affermato Meta. "Chiedo alla commissione elettorale centrale e alle istituzioni di essere pronte per questo processo. Non c'è alcune fretta fino a settembre quando verranno create le nuove istituzioni. Indagate sulle schede invalide", ha dichiarato il presidente albanese. (Alt)