Ue: Vestager, concorrenza leale necessaria per sfruttare potenziale Internet delle cose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una concorrenza leale è necessaria per sfruttare al massimo il grande potenziale dell'Internet delle cose. Lo ha dichiarato la vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, presentando i risultati preliminari dell'indagine sul settore della concorrenza sui mercati dei prodotti e dei servizi relativi all'Internet of Things (IoT, internet delle cose) dei consumatori nell'Unione europea. "Quando abbiamo avviato questa indagine di settore, eravamo preoccupati che potesse esserci il rischio che emergessero gatekeeper in questo settore. Eravamo preoccupati che potessero usare il loro potere per danneggiare la concorrenza, a scapito dello sviluppo delle imprese e dei consumatori", ha ricordato. "Dai primi risultati pubblicati oggi, sembra che molti nel settore condividano le nostre preoccupazioni. E una concorrenza leale è necessaria per sfruttare al massimo il grande potenziale dell'Internet of Things per i consumatori nella loro vita quotidiana. Questa analisi alimenterà la nostra futura azione di attuazione e normativa, quindi non vediamo l'ora di ricevere ulteriori feedback da tutte le parti interessate nei prossimi mesi", ha sottolineato. (Beb)