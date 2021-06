Vaccino: Meloni su green pass, no permetteremo diventi ricatto a cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non permetteremo mai che il Green pass nazionale diventi un metodo per ricattare i cittadini, negando loro la libertà di viaggiare, andare ad un concerto o cenare al ristorante come tutti. L'idea di essere costretti ad avere un lasciapassare per partecipare alla vita sociale è raggelante, letteralmente incompatibile con gli standard di una nazione libera. Lo diciamo da sempre: questo strumento non può e non deve rientrare nella 'normalità' delle cose. Ripartire sì, ricattare no". Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Rin)