Calcio: club inglesi coinvolti nella Superlega pagheranno 20 milioni di sterline alla Premier League

- Le sei squadre della Premier League inglese che avevano segretamente co-fondato la Superlega insieme ad altre squadre europee pagheranno cumulativamente circa 20 milioni di sterline (23,2 milioni di euro circa) per chiudere la causa legale intentata dalla Premier League. L'accordo, che implica circa 3,5 milioni di sterline per club, dovrebbe essere annunciato nel pomeriggio, e prevede multe aggiuntive per chiunque parteciperà a un progetto simile in futuro e 30 punti di penalizzazione in Premier League. La Superlega era stata annunciata lo scorso mese da 14 club calcistici europei, ma in pochi giorni aveva perso diversi dei suoi componenti, ritrattisi per via delle forti proteste di tifosi e dei governi nazionali. (Rel)