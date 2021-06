Medio Oriente: ambasciatore Israele Eydar, “ridicolo” giustificare razzi con Sheikh Jarrah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tentativo di “giustificare l’attacco” da parte di Hamas con la storia di espellere palestinesi da Sheikh Jarrah, quartiere a est di Gerusalemme, “è ridicolo”. Lo ha detto l’ambasciatore di Israele in Italia, Dror Eydar, durante l’audizione davanti alla terza commissione Affari esteri del Senato, incentrata sul conflitto intercorso tra Stato ebraico e Gaza lo scorso maggio. La decisione israeliana di sfrattare alcune decine di famiglie dal quartiere lo scorso maggio, legata ad altri fattori, ha portato a uno scontro tra Israele e Hamas dal 10 al 21 maggio. “Dopo il 1948, le famiglie palestinesi hanno occupato quelle case e nel 1967 è stato raggiunto un accordo per pagare l’affitto”, ha affermato il diplomatico. Tuttavia, “per anni non è stato pagato e sono stati accumulati debiti e i proprietari si sono rivolti all’Alta corte”, ha proseguito. Il diplomatico ha ricordato che “a Gerusalemme vivono centinaia di migliaia di arabi, ci curiamo del loro benessere e della loro incolumità”. (Res)