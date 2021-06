Germania: 20 agenti di polizia sotto inchiesta per estremismo di destra in Assia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 20 gli agenti del Comando operazioni speciali (Sek) della polizia dell'Assia sotto inchiesta per estremismo di destra. È quanto comunicato dalla procura di Francoforte sul Meno. Gli agenti sono indagati per aver scambiato contenuti della destra radicale in alcune chat sui social network. In particolare, si tratta di messaggi razzisti e di immagini di una “organizzazione del nazionalsocialismo”. Diciannove degli indagati sono in servizio, mentre uno è in pensione. Inoltre, in tre casi, l'inchiesta è unicamente sulla base del sospetto di intralcio a provvedimento disciplinare. In qualità di superiori, gli interessati non avrebbero impedito né punito lo scambio di messaggi di estrema destra tra i propri sottoposti. L'indagine ha preso le mosse ad aprile scorso, dall'inchiesta della procura di Magonza su un 38enne della Renania-Palatinato, in servizio presso il Sek della questura di Francoforte. In tale procedimento, l'uomo è accusato, tra l'altro, di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Durante l'esame dei telefoni cellulari sequestrati all'indagato, gli investigatori si sono imbattuti nei gruppi nelle chat di estrema destra del Sek dell'Assia. (Geb)