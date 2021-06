Treviglio/Bg: De Corato e Magoni, da Regione fondi per messa in sicurezza pista ciclabile e acquisto nuova auto polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina gli assessori regionali Riccardo De Corato (Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale) e Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale e Moda) si sono recati in visita istituzionale a Treviglio/Bg. Presente anche il consigliere regionale Paolo Franco. Dopo il sopralluogo presso la pista ciclabile Treviglio-Casirate 'Gabriele Raffa, intitolata a un giovane scomparso a causa di un incidente stradale, gli esponenti della Giunta hanno visitato il Comando della Polizia Locale e hanno incontrato le Forze dell'Ordine. "Ho verificato in prima persona - ha affermato De Corato - che, su questo territorio, i fondi regionali sono stati spesi molto bene e hanno migliorato le condizioni di sicurezza dei cittadini. Nel 2019 questa amministrazione ha stanziato ben 200 mila euro per i lavori che hanno reso la pista ciclabile un'opera completa, sicura e molto apprezzata da ciclisti e pedoni. Voglio evidenziare gli adeguamenti di alcuni tratti stradali, la realizzazione di attraversamenti pedonali illuminati e attraversamenti rialzati, il rafforzamento di preavvisi con lampeggianti luminosi e della segnaletica di avviso e l'installazione di rilevatori di velocità". "Sempre nel 2019 - ha proseguito - grazie a un bando regionale, la Polizia Locale ha acquistato oltre 200 telecamere molto utili nell'ambito del progetto di videosorveglianza 'Thor', che riguarda anche le aree di Bergamo e della valseriana. Telecamere, peraltro, collegate con la sala operativa all'interno del Comando, inaugurato nel 2017. Lo scorso anno, inoltre, Regione Lombardia con 20 mila euro ha contribuito all'acquisto di una nuova vettura". "Ritengo utile sottolineare - ha aggiunto l'assessore regionale - le tante iniziative avviate in questi anni. Dal progetto 'Scuole sicure', nel quale è stato impiegato anche un cane antidroga, agli accordi con altri comuni e alla collaborazione con le Forze dell'ordine del territorio. Voglio anche ricordare che è in arrivo anche nuovo personale, necessario per supportare le importanti attività quotidiane del personale in divisa, a cui rivolgo un sincero ringraziamento". "A Treviglio ho trovato un vero modello positivo - ha concluso De Corato - che, spero, venga emulato anche altrove". (segue) (Com)